Es una realidad: BTS y Coldplay fijaron fecha de lanzamiento de canción en conjunto

Fue hace una semana y media cuando BTS y Coldplay anunciaron una colaboración musical: una canción.

Se trata de My Universe, canción que une a las populares bandas y que ha “enloquecido” a los fanáticos de los coreanos.

De esta forma, la productora Atlantic Records anunció no sólo la fecha de lanzamiento de la canción en sí: también anunciaron el estreno del video lyric, un remix, versión acústica e incluso un documental.

Además adelantaron que My Universe tendrá videoclip, pero que la fecha será revelada “próximamente”.

En tanto, estas son los estrenos fijados: Canción y video lyric, viernes 24 a las 1:00 horas; el documental Inside My Universe será lanzado el domingo 26 a las 9:00 horas y, finalmente, el remix y la versión acústica llegarán el mismo día a las 20:00 horas.

Por su parte, Coldplay además liberó parte de la letra de la canción con BTS que ya se volvió tendencias en redes sociales a varias horas antes de ser publicada.

Hay que señalar que la colaboración con BTS, My Universe, forma parte del nuevo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres, que será lanzado el próximo 15 de octubre.

Hace algunos meses Chris Martin, voz de la banda, confesó que pretendía titular con emojis los nombres de algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum; sin embargo, le negaron la idea.

“Los operadores nos dicen que no podemos hacer eso”, explicó el artista en esa oportunidad, confesando que quería incluir un emoji de una manzana en uno de los títulos de los temas que compondrán el nuevo disco.