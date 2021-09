“Una gran pérdida para la cultura chilena”: el mundo de la política llora la muerte del reconocido cantautor chileno Patricio Manns

Durante esta jornada, y a la edad de 84 años, falleció el cantautor, figura imprescindible de la Nueva Canción Chilena y de nuestra literatura, Patricio Manns.

La noticia no dejó a nadie indiferente. La senadora y candidata de la DC, Yasna Provoste, se mostró impactada tras conocer la partida del artista nacional. “Es una tremenda voz, un testimonio. Luchó muchísimo durante el año pasado antes de la partida de su esposa. Es una lamentable pérdida“, señaló.

En la misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, envió sus condolencias a la familia, manifestando que la muerte de Patricio Manns es “una gran pérdida para la cultura chilena”.

“No lo conocí personalmente. No solamente escuché, sino que también crecí cantando sus canciones en las peñas. En la época de la dictadura, Patricio Manns animó el alma de Chile y ha sido parte del mundo artístico y cultural, donde dejó huella”, manifestó Orrego.

En la misma línea, la diputada Natalia Castillo calificó el fallecimiento de Patricio Manns como “lamentable, yo me enteré hace poco. Un hombre que dejó mucha huella no solo en la música, sino que también fue parte de los artistas chilenos que hicieron resistencia a la dictadura militar“.

Revisa las reacciones del mundo político a la muerte de Patricio Manns:

“No volverás jamás puesto que no te has ido. No partirás jamás puesto que te quedaste.”

La misma letra que escribió Patricio Manns para Allende, hoy se la dedicamos.

Honor y gloria.

— Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) September 25, 2021