Marcianeke es el cantante más escuchado en Spotify Chile: tiene seis canciones en el Top 50 local

Marcianeke ha sido protagonista de distintas polémicas que han quedado consignadas en sus redes sociales y en materia policial: pese a lo anterior, su popularidad no ha hecho más que aumentar y es el cantante más escuchado en Spotify Chile, con seis canciones en el Top 50 del listado local de la plataforma.

Matías Muñoz, el verdadero nombre del artista, tiene apenas 19 años y su hit “Dímelo Má” tiene 21 millones de reproducciones en Spotify y 19 millones en YouTube. De hecho, en el listado antes mencionado, Bad Bunny tiene cinco canciones.

Otros temas que figuran de Marcianeke en el Top 50 de Spotify Chile son “No Se Piken”, “Tussi Code Mari”, “En las Malas y Buenas”, “Ponle” y “Las Naik”.

En conversación con CHV Noticias, el artista contó que “antes cantaba, pero para pasar el rato. Después tuve depresión severa y cuando tenía problemas me hacía daño a mí mismo. Después de a poquito, tenía un amigo que grababa y me iba a buscar a la casa cuando estaba mal y ahí me ponía a grabar y de a poquito refugiándome”.

Un choque y una detención

En el último tiempo, Marcianeke ha protagonizado un par de polémicas mediáticas. Primero, se compró un automóvil Porsche y luego lo chocó. “Ay, mi bebé ayer lo bauticé. Tranqui… una pulida y estás como nuevo”, señaló el cantante en su cuenta de Instagram.

Luego, contó que durante un viaje recibió dos partes policiales, los que no detalló, y más tarde se conoció que fue detenido por conducir en estado de ebriedad en la zona del puente Tres Arcos, en la Región del Maule.