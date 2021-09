Marcianeke se compró un Porsche y lo chocó: “Una pulida y está como nuevo”

Una de las novedades del mundo de la música de este año es Marcianeke, intérprete de reguetón que ha arrasado en las plataformas con sus canciones de ritmo urbano.

Es así como el joven de sólo 19 años pasó de ser un desconocido a tener el dinero suficiente como para comprarse un Porsche… automóvil que chocó apenas lo adquirió.

Así lo contó el propio Matías Muñoz (su nombre real) en sus historias de Instagram, en donde en menos de un día presentó su auto a sus seguidores y luego mostró que la parte frontal de vehículo quedó dañada por un choque.

“Ay, mi bebé ayer lo bauticé. Tranqui… una pulida y estás como nuevo”, dice el joven en el clip (en el video desde el segundo 0:35).

Marcianeke, oriundo de Talca (región del Maule), se convirtió en un fenómeno de Internet gracias al rápido ascenso de sus canciones en YouTube.

Su tema Dímelo Ma’, lanzado hace seis meses, suma más de 16 millones de reproducciones, mientras que Tussi Code Mari suma 18 millones. Sus letras no se alejan de las temáticas que suele tocar el reguetón: drogas, sexo, delincuencia y bienes materiales.

Aún así, el joven contó hace unos días que la música lo ayudó a lidiar con una depresión severa y a reinventarse.

“Antes cantaba, pero para pasar el rato. Después tuve depresión severa y cuando tenía problemas me hacía daño a mí mismo. Después de a poquito, tenía un amigo que grababa y me iba a buscar a la casa cuando estaba mal y ahí me ponía a grabar y de a poquito refugiándome. Como pasaba mal, pasaba haciendo música”, contó en una entrevista a Chilevisión.