Embarazada y en EEUU: Mon Laferte regresó a los conciertos tras la pandemia del covid-19

Esta semana la cantante chilena Mon Laferte retomó sus conciertos en vivo en marco de su gira por Estados Unidos.

Así lo documentó la propia cantante en redes sociales, en donde mostró cómo fue su regreso a los escenarios tras suspender sus shows por la pandemia del covid-19.

La gira de Mon Laferte comenzó en Seattle (Estados Unidos), primera fecha de su tour en el país norteamericano.

“Después de un año y medio por fin podemos anunciar gira. Vamos a empezar en Estados Unidos por las medidas sanitarias y todo el tema de pandemia, pero poco a poco iremos sumando fechas por el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en el tour”, dijo cuando anunció su regreso.

En tanto, esta semana publicó la primera foto de su primer concierto en donde luce un amplio vestido lila.

“Anoche fue como un sueño, es tan hermoso estar en el escenario nuevamente y más hermoso aún porque estoy embarazada, me emocionaba a cada ratito, cuando pensaba en bebé que está dentro de mí”, confesó en una publicación en Instagram, en donde suma más de 3,3 millones de seguidores.

También Mon Laferte publicó un video de su regreso a los conciertos en donde interpreta una canción que aún no ha sido publicada en sus redes sociales.

Hay que recordar que la cantante está embarazada, noticia que reveló a mediados de agosto en redes sociales.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo”, señaló Mon Laferte ante la cámara. “Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, admitió entonces.