Pymes pondrán foco en los primeros 90 días del Gobierno de Kast: “No se trata solo de anunciar reformas”

Han pasado los días desde que José Antonio Kast ganó las Elecciones Presidenciales de Chile 2025 y se convirtió en el Presidente electo, convirtiéndose en un foco de atención importante.

Bajo este escenario, a medidas que realiza actividades y emite declaraciones anticipando lo que podrá una vez en ejercicio conforme a la realidad y medida de lo posible, son varias las expectativas y especulaciones.

Economistas y especialistas en políticas públicas advierten que los primeros 90 días de su administración serán determinantes para cumplir las promesas de reactivación económica y responder a las ilusiones generadas entre las pymes y el sector emprendedor.

Rodrigo Pavón, académico y CEO de Fieldbeat, asegura que “desde la experiencia comparada y el análisis de políticas públicas”, este plazo inicial de una administración es clave “para generar señales de confianza en la inversión y en el empleo”.

A su juicio, si las medidas orientadas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas “no se implementan con rapidez, el impacto económico se diluye y se pierde una ventana clave de reactivación”.

El experto reconoce que algunas de sus propuestas, o lo que se logra extraer de ellas, van en “la dirección correcta para aliviar las restricciones y dificultades que han enfrentado las pymes en los últimos años”.

Sin embargo, subrayó que el verdadero desafío radica en la implementación: “Cualquier medida debe considerar un diseño que se base en un entendimiento profundo de las necesidades actuales de las pymes y, por supuesto, una implementación rápida y sencilla para cualquier tipo de organización”.

Pavón advirtió además que “las pymes son altamente sensibles a la incertidumbre regulatoria y a los costos asociados a su cumplimiento”. En ese sentido, recordó que “la evidencia muestra que medidas bien intencionadas pierden efectividad cuando se enfrentan a trámites complejos o burocracia administrativa”.

“Priorizar acciones” por sobre anuncios

El académico también recomendó poner especial atención en sectores intensivos en empleo, como la construcción y la vivienda, donde la agilización de permisos podría generar efectos inmediatos en la actividad económica.

“Desde una perspectiva empresarial, no se trata sólo de anunciar reformas. Lo importante es priorizar acciones ejecutables en el corto plazo que permitan medir el avance y el impacto real en las empresas", enfatizó Rodrigo.

“La reactivación debe experimentarse rápidamente en la economía real, especialmente en las pymes, que concentran una parte relevante del empleo en Chile”, concluyó.

Con las expectativas puestas en un giro tangible, el escenario general a nivel país, con foco especial en lo económico, exige algo más que promesas: la concreción efectiva de políticas capaces de traducir los anuncios en resultados visibles para el tejido productivo del país.