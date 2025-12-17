Fanáticos del K-Pop serán compensados tras cancelación de show por diluvio: montos y cómo cobrarlos

Tras un acuerdo judicial, la productora Noix y la ticketera Ticketmaster compensarán a quienes compraron entradas para el concierto de K-Pop “Music Bank”, realizado en noviembre de 2022 en el Estadio Monumental de Santiago.

El evento fue cancelado a la mitad de su realización tras un inesperado temporal de lluvia y granizo que afectó ese día a la capital.

Con este acuerdo, las empresas compensarán a todos los consumidores que compraron la entrada, que alcanza a 18.930 personas que adquirieron un total de 38.656 tickets, quienes recibirán un 33% del porcentaje del valor, y cuyo monto a recibir dependerá del valor pagado.

La compensación y cómo cobrarla

Este acuerdo conciliatorio establece la devolución de un porcentaje de un 33% del valor de la entrada, beneficiando a un universo de 18.930 consumidores que compraron 38.656 entradas para el concierto.

Este avenimiento implica un desembolso de alrededor de 1.300 millones de pesos para la productora Noix, según informa el Sernac.

Cada consumidor recibirá la devolución correspondiente al tipo de entrada adquirida. Por ejemplo, la persona que compró en el sector Dreamers, pagando un valor total de $184.000, recibirá una devolución de $60.410.

Además, el acuerdo considera un monto adicional de 0,15 UTM, esto es, cerca de $10.430, para un total de 10.032 consumidores que asistieron al evento y presentaron reclamos ante el Sernac antes de la presentación de la demanda.

Este dinero será transferido a la persona beneficiaria al mismo tiempo que reciba el monto de las entradas. Los montos compensatorios serán pagados directamente a los consumidores por Ticketmaster, empresa que actualmente tiene los fondos retenidos a la productora Noix.

Para la realización del pago, el acuerdo conciliatorio contempla la habilitación de un formulario en el sitio web de Ticketmaster.