La trágica situación de Patricio Manns a los 83 años: quedó viudo y debe millonaria deuda

Una complicada situación ha estado viviendo el cantautor Patricio Manns durante estas últimas semanas. En septiembre murió su esposa, Alejandra Lastra, quien tenía un avanzado cáncer de pulmón grado 4 mientras él también estaba internado en la Clínica Reñaca por una herida en el pie izquierdo que se complicó por la diabetes.

“Nos pusieron en la misma pieza, cama con cama. Ella pidió que yo me quedara a su lado”, contó en conversación con la revista Sábado. Manns y Lastra estuvieron casados por 45 años, ella era psicóloga y mánager de su marido.

Antes de morir, Patricio recuerda la petición de su esposa para que él permaneciera a su lado: “Fue la última cosa lúcida que pidió. Después cayó en una especie de sopor raro”. El artista detalló que no dejó sola “ni un segundo” a Alejandra, hasta que falleció. “Se agarraba a mi mano: no sé si quería llevarme o que yo la retuviera”, dijo.

“Fue horroroso. Ella estaba con oxígeno. Agonizó cuatro horas. Estábamos tomados de la mano. Fue un dolor que me llegó hasta acá (se toca el estómago)”, describió.

“Le pregunté al médico: ‘Dime la firme, ¿qué sintió ella cuando estaba muriendo? Me respondió que creía que no había sentido nada. Estaba en otra parte, como si estuviera mirando las cosas desde cierta distancia. Yo creo que se fue tranquila finalmente, dentro de su intranquilidad porque yo vi cómo se fue desgastando. Cada vez peleaba menos”, recordó el artista que pasó casi un mes hospitalizado y fue operado exitosamente de un pie.

El duelo no ha sido fácil de sobrellevar para Manns. “La vi morir y esa es una imagen indeleble, que no se borra. Estiro la mano en la cama y ella ya no está a mi lado. Encuentro la cama vacía. Es lo que se llama una tragedia: verdaderamente trágico”, explicó el cantante que vivía en un departamento en Concón con su esposa.

No obstante, también la situación económica del músico ha complicado su duelo. Desde que comenzó la pandemia no ha podido trabajar y agotó todos sus ahorros durante estos meses. Respecto al gasto médico, Patricio explicó que está debiendo $453 millones.

“En diciembre me los empiezan a cobrar, así que antes de esa fecha espero estar parándome arriba del escenario”, dijo Manns, quien aún no puede caminar con normalidad por su operación.

Por ahora, destacados músicos de todo el mundo le han ayudado con su deuda: Silvio Rodríguez y Víctor Heredia son algunos de ellos. Algunos de los artistas han organizado conciertos benéficos y le han enviado dinero para cooperar.

Actualmente, una de sus cinco hijos se mudó a vivir con él y ayudarlo en sus quehaceres, en la espera de una recuperación completa.