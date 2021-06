Carlos Fonseca y 40 años del sello Fusión: “Siempre tuve fe en la música”

En el Ciudadano ADN conversamos con Carlos Fonseca, otrora manager de Los Prisioneros, sobre los 40 años de Fusión, el sello de música nacional que fundó en la década de los 80s, bajo el cual diversos artistas chilenos desarrollaron sus carreras, como La Ley, Emociones Clandestinas, y Aparato Raro, por mencionar algunos.

“Con Fusión siempre tuve fe en la música porque me motivó desde chico. Sabía que cualquier cosa que hiciera con la música tendría fuerza y un ímpetu. De esa manera llegaron Los Prisioneros, no fue algo pensado ni calculado, simplemente sabía que en un mismo camino tenía que pasar algo así”, comenzó relatando Carlos Fonseca respecto a la historia de Fusión, el sello que fundó en la década de los 80s y que también fuera el nombre de su disquería, ubicada en el Drugstore de Providencia.

Acerca de cómo está la tienda en la actualidad, respondió que “no me preocupa que será del local donde antes estaba la disquería Fusión. Ahora hay una tienda de decoración bien bonita. La tienda del Drugstore era bien bonita, tenía dos pisos como el Tavelli. Arriba teníamos música clásica, música de películas y casetes. Éramos conocidos por eso, pues vendíamos mucha música de películas”, recordó Carlos Fonseca.

A su vez, Carlos Fonseca aprovechó la conversación de los 40 años de Fusión para hacer una reflexión en torno a los tiempos actuales.

“Es muy distinto ahora. Los chicos no saben la suerte que tienen de entrar a la información, por lo tanto esta no tiene el mismo valor de antes. Yo solía recorrer los kioscos de Buenos Aires y me compraba cualquier cosa que tuviera la foto de Led Zeppelin o de Pink Floyd en la portada, pues valía la pena”, aseguró.

Carlos Fonseca y su relación actual con Jorge Gonzalez: “Terminamos medios peleados”

La histórica disquería Fusión fue fundada por Fonseca luego de llegar a Chile desde Buenos Aires y realizar una suerte de estudio de mercado comparando la realidad local con lo que pasaba en Argentina. Una vez que comenzó a funcionar, uno de los vendedores que solía trabajar ahí era Jorge Gonzalez, el por ese entonces líder de Los Prisioneros.

“Era un vendedor bien mateo, le ponía esfuerzo”, aseguró Carlos Fonseca quien luego añadió que el principal problema que por aquellos años tuvo Gonzalez fue que “rápidamente empezó a destacar, porque empezamos a tocar los temas de Los Prisioneros”.

“Le decíamos a los clientes ‘él es el que canta’, y apuntábamos a Jorge. Eso empezó a atraer mucha atención y pues lo incomodó, por eso lo tuvimos que retirar”, recordó.

Sin embargo, aquellos días de amistad quedaron en el pasado, ya que el mismo Carlos Fonseca aseguró que en la actualidad no tiene relación directa con el hombre detrás de éxitos musicales como “Paramar” y “Sexo”.

“Con Jorge no me hablo hace varios años. Terminamos peleados”, dijo Carlos Fonseca, quien aseguró que los trabajos de reediciones en torno al vasto catálogo de Los Prisioneros se desarrollan “haciendo contactos a través de Miguel Tapia con Jorge y con Alfonso Carbone”.

Sin embargo, Carlos Fonseca mencionó en el Ciudadano ADN que no se cierra a un eventual reencuentro cordial entre él y su amigo de juventud. “Uno nunca puede decir nunca”, cerró.