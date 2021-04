Paul McCartney estrenó disco de reversiones junto a destacados músicos

Sir Paul McCartney sigue sorprendiendo, esta vez con una reversión de su último disco de estudio, en donde participan muchas figuras importantes del mundo de la música.

En diciembre de 2020, el ex Beatle publicó “III” que cierra un trilogía de 40 años. Y ahora en 2021, lanzó la versión “Imagined” que cuenta con colaboraciones de artistas distinguidos como Beck, Damon Albarn (Gorillaz), y Josh Homme (Queens Of The Stone Age), y también algunos participantes inesperados como Anderson Paak, St. Vincent, Phoebe Bridgers, y Khruangbin.

Este disco nuevo contempla las mismas canciones que el original, pero cada una tiene la participación de un invitado especial. De esta manera las canciones del compositor de 78 años se adaptan a cada estilo musical, demostrando que el británico no tiene miedo a innovar.