The Weeknd aseguró que boicoteará los premios Grammy para siempre tras no ser nominado

En un comunicado enviado a The New York Times, The Weeknd reveló que boicoteará los premios Grammy para siempre tras no ser nominado este año.

En el anuncio que realizó, el músico canadiense sostuvo que “debido a comités secretos” no volverá a permitir que su editor presente su trabajo para ser considerado en la premiación musical.

Recordemos que en noviembre del año pasado, el intérprete de “Save Your Tears” criticó duramente a la organización del evento, tildándolos de corruptos.

Todo esto, porque no recibió ninguna nominación por su álbum After Hours, uno de los más escuchados, vendidos y aclamados del 2020.