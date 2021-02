Mujeres nominadas al Salón de la Fama del Rock and Roll: Un especial femenino en “Letra y Música” 

A partir de la publicación de los nominados al salón de la fama del Rock and Roll, cabe destacar que “este es el año en que más mujeres han sido nominadas“, aseguró Ricardo Martínez, el académico de Literatura Creativa de la UDP, quien le dedicó esta nueva jornada de “Letra y Música“, la columna musical de Ciudadana ADN, a estos “7 actos femeninos que están postulando”.

Tina Turner – “What’s Love Got to Do with It”: “Mezcló estilos, tuvo dos grandes épocas, la época en los años 60, y después este bombazo que fue el disco ‘Private Dancer’, de mediados de los años 80 que ganó una chorrera de Grammys que le significó explorar con las sonoridades muy propias de los años 80, porque cuando uno escucha esta canción dice esto es rock, en algún sentido, pero también es una música muy ochentera porque tiene esos arreglos bien fabulosos de los 80, que la hace una gran canción”, aseguró Martínez, sobre esta canción que fue escrita para Cliff Richard.

Carole King – “It’s Too Late”: Esta canción del álbum “Tapestry”, fue escrita por Toni Stern y lanzado como sencillo en abril de 1971, alcanzando el puesto número 1 en las listas Billboard Hot 100 y Adult Contemporary. De esta manera, el columnista comentó que “entiendo que Tapestry está cumpliendo 50 años hace un par de semanas, entonces el disco es uno de los más grandes discos de la historia a mi juicio, una joya, el arte de la portada, las canciones, los arreglos, la voz de ella, la composición, la melodía, porque ella era una campeona mundial de la melodía, es muy poca la gente que hace canciones tan a oreja”.

Dionne Warwick – “I Say A Little Prayer”: Este sencillo fue compuesto por Burt Bacharach y Hal David, grabada originalmente en 1967 por Dionne Warwick. Convirtiéndose en un tema de gran éxito, que con el tiempo ha sido grabada por muchos cantantes como por ejemplo Aretha Franklin, Diana King, Martha and the Vandellas, además de ser parte de muchas películas como La boda de mi mejor amigo.

Chaka Khan – “I Feel for You“: Dicen que cuando se habla de la realeza de la música se habla de Chaka Khan, y así lo aseguró Ricardo Martínez, debido a que “es super importante que ella hace con Prince y todo este estilo que es súper de sintetizadores ochenteros, una mezcla entre las tendencias que iban emergiendo del hip hop con la cosa más disco”.

Mary J. Blige – “Family Affair”: Esta cantante “es la mas joven de la selección, y probablemente merece llegar al salón de la fama”, aseguró. Esta canción fue escrita por Blige, su hermano Bruce Miller, Camara Kambon, Michael Elizondo y Dr. Dre para su quinto álbum de estudio “No More Drama”, siendo una canción que incorpora elementos de hip hop y R&B.

Kate Bush – “Running up that hill”: Esta canción es el primer sencillo del quinto álbum de estudio de la cantante, “Hounds of Love”. Un tema que se considera la más popular de la artista en los años ’80s. Por su parte, Ricardo Martínez aseguró que la artista es “una de las grandes representantes vinculadas al rock más progresivo y por lo tanto, en mujeres que hayan participado en el rock progresivo hay muchas menos”.

The Go-Go’s – “Vacation”: “No hay muchos grupos compuesto solo por mujeres en los años 60 y 70 y de hecho es el grupo de mujeres compuesto por mujeres más famoso de la historia, que tocaban sus instrumentos, hacían sus canciones, tenían todo un tema de promoción, su disco ‘Beauty and The Beach’ fue el primer disca de punk o de new wave que llegó al primer lugar en los Estados Unidos y a principios de los años 80”, aseguró.