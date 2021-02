Rage Against the Machine, Iron Maiden y Foo Fighters son nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll

Foo Fighters, Iron Maiden y Rage Against the Machine se encuentran entre los 16 nominados de este año al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En la lista también aparecen nombres como Tina Turner, Jay-Z, Mary J. Blige, Kate Bush, LL Cool J y The Go-Go’s, entre otros.

Los elegidos, que verán su nombre inscrito en el reconocido Salón de la Fama en una ceremonia a realizarse en Cleveland, serán anunciados en mayo de este año.

Sobre esto, John Sykes, presidente de la fundación, comentó que los 16 nominados “han dejado una marca indeleble en el panorama sonoro mundial y han influido en innumerables otros artistas que vinieron después de ellos”.

Este es la primera nominación que tiene los Foo Fighters, pero, si son elegidos, será la segunda vez que Dave Grohl verá su nombre en el Salón de la Fama, ya que Nirvana fue seleccionado en 2014.

Para poder votar, los fans de los nominados podrán hacerlo a través de la web oficial de la organización hasta el 30 de abril.

Los cinco más votados por el público aparecerán en la lista de opciones junto a las celebridades elegidas por un panel compuesto por artistas, musicólogos y miembros de la industria musical.