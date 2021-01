Post Malone realizó tributo a Black Sabbath y Alice In Chains junto a diversos artistas de rock

Durante la celebración de Año Nuevo, el rapero estadounidense, Post Malone llevó a cabo un concierto online con el fin de rendir tributo al rock. Este show, contó con importantes figuras de la música, donde se se encontraban artistas de las bandas Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses y Janes Addiction.

En un principio, tras interpretar algunos de sus éxitos, el cantante e intérprete de canciones como “Wow”, invitó al baterista Chad Smith y al bajista Chris Chaney para realizar la versión “Rooster”, tema de la banda de grunge Alice In Chains.

Posterior a la emotiva interpretación, el compositor de 25 años sumó al espectáculo al guitarrista Slash para tocar el clásico de los 70 “War Pigs”, del popular grupo británico Black Sabbath.

A pesar que Malone mantiene un estilo musical ligado al hip-hop, rap, trap y pop, ha colaborado en diversas ocasiones durante los últimos años con Ozzy Osbourne, ex vocalista de Black Sabbath. Ya que, ambos han tenido participaciones en sus respectivos álbumes. En primera instancia, fue Osbourne quien apareció en “Take What You Want”, del rapero y posteriormente, Post hizo lo propio en la canción de Ozzy, ‘It’s A Raid’.