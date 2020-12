Año Nuevo 2021: estos fueron los primeros países en recibirlo

Debido a la distribución geográfica y la diferencia horaria, algunos países despedirán antes este 2020, marcado por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Los husos o zonas horarias son las culpables de hacer que cada territorio reciba el Año Nuevo en sus distintas medias noches.

El primer país en recibirlo fue Australia, en la Isla Navidad (Kiribati). Los siguientes fueron las Islas Chatham (Nueva Zelanda), Fiyi y Tonga, Rusia, y Isla Norfolk (Australia).

Pese a la pandemia, en diferentes lugares se han reunido personas para ver los shows de fuegos artificiales. A las 8:00 horas de Chile, comenzó el lanzamiento de pirotecnia en 2021 en Auckland, Nueva Zelanda.

A las 10:00 horas de Chile, Australia celebró este nuevo año. En Sidney se realizó un gran espectáculo pirotécnico, donde se mantuvieron las restricciones por el coronavirus Covid-19.

Asimismo, a las 12:00 horas en nuestro país, ya marcaban las 00:00 horas en Corea del Norte, donde también se festejó con muchas personas viendo un show de fuegos artificiales, y presentaciones artísticas.

A las 13:00 horas de Chile, Wuhan, China, donde comenzó la pandemia del coronavirus Covid-19 ya marcaba la medianoche, lo que fue celebrado respetando las medidas sanitarias correspondientes

De igual forma, a las 13:00 horas de Chile en Taiwán también comenzó el Año Nuevo. En Taipei, la capital, realizaron una celebración con fuegos artificiales, manteniendo las medidas sanitarias por el Covid-19.

Por su parte, los últimos cinco lugares en hacerlo serán la Isla Baker e Isla Howland (Estados Unidos), Niue (Nueva Zelanda), Tahití (Francia), Pictarin (Reino Unido), y las Islas Revillagigedo (México).

Happy 2021 New Zealand! 💥

This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 31, 2020