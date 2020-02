Adele ya le puso fecha a su nuevo disco y la anunció en una fiesta matrimonial

Hace cinco años, Adele lanzó “25”, su tercer disco de estudio. Con canciones como “Hello” y “Send My Love (To Your New Lover)”, la intérprete británica versó su contenido en torno a la reconciliación, la nostalgia y su transición de la juventud a la adultez, lejos del dolor de la ruptura que presentó el álbum antecesor, “21”.

Cada vez aumentan más las posibilidades de contar con la cuarta producción de la cantante durante este año. Si bien su manager lo había confirmado, la propia Adele lo reveló en una ocasión no tan formal: lo hizo mientras se desarrollaba la celebración del matrimonio de su amiga Laura Dockrill y Hugo White, exmiembro de Maccabees.

“Esperen mi nuevo disco en septiembre”, dijo la artista, quien además mostró un cambio radical en su apariencia física, resultado de una estricta rutina alimenticia.

El 2019 fue un año complejo para Adele, ya que se separó de su marido Simon Konecki. Según una publicación que realizó en mayo en su Instagram, el disco podría llamarse “30”, en alusión a la edad en la que vivió este difícil momento.