Walid Regragui, DT de Marruecos: “Somos el Rocky Balboa del Mundial”

El técnico de Marruecos, Walid Regragui, no ocultó su felicidad tras ser protagonista de un hito histórico del planeta fútbol al dirigir al primer país africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo luego de eliminar a Portugal.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro que los clasificó a la ronda de los cuatro mejores en Qatar 2022, el DT remarcó la actitud del plantel previo a la cita planetaria. “Le hablé a cada jugador y les dije: no van a venir a jugar nada más tres partidos al Mundial. Los que piensen eso y vengan a querer jugar un par de partidos para divertirse no pueden venir conmigo”, apuntó, junto con realizar una particular analogía respecto al momento de su equipo.

“Somos un equipo al que todos aman, por talento y calidad. El dinero no consigue superar la pasión. Esto no es un milagro, es trabajo. Todo el continente está feliz por nosotros. Somos el Rocky Balboa del Mundial, tenemos su espíritu”, explicó un feliz Walid Regragui.

El “palito” a España

Antes, el entrenador de 47 años conversó con Gol España, donde afrontó las críticas recibidas por el estilo de juego del equipo. “Estoy feliz y también por España, que algunos dijeron que era una pesada no pasar contra Marruecos y ahora vieron que no somos fáciles de ganar”, puntualizó.

“Hemos estado tácticamente muy bien, con un corazón grande, no dejamos espacios. Sabemos que tenemos jugadores que pueden hacer la diferencia y también tenemos suerte, los palos están con nosotros en este Mundial”, cerró, junto con mostrarse esperanzado en enfrentar a Francia en semifinales, considerando que nació en el país galo.