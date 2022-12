Pepe, furioso con la eliminación de Portugal: “Después de lo que vi hoy, que le den ya el título a Argentina”

El central de Portugal, Pepe, estalló tras la eliminación de Portugal en los cuartos de final de Qatar 2022 a manos de Marruecos, instancia que él mismo pudo evitar si hubiera concretado un cabezazo en el séptimo minuto de descuento.

A sus 39 años, el hoy defensa del Porto centró sus quejas en el arbitraje del trasandino Facundo Tello. “No vio la jugada que podía ser penal sobre Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta Copa del Mundo, pero después tuvimos la arrogancia del equipo arbitral”, sostuvo, junto con cuestionar la designación del réferi.

“Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después que Lionel Messi se quejó. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina. No digo que venga condicionado, pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento”, puntualizó Pepe, crítico del estilo de juego de Marruecos.

“Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos“, expresó en conversación con RTP3 y SIC, medios de Portugal presentes en Qatar 2022. Además, no quiso puntualizar en si este partido fue su último defendiendo a la selección lusa.