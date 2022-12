El dolor de Neymar tras la eliminación de Brasil en el Mundial: “Estoy destruido psicológicamente”

La máxima figura de la selección de Brasil, Neymar, rompió el silencio y afirmó estar “destruido” tras la eliminación de la “Verdeamarela” en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 a manos de Croacia.

“Estoy destruido psicológicamente y esta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió. Me dejó paralizado durante diez minutos y luego caí a llorar sin parar. Dolerá por mucho tiempo, infelizmente”, escribió “Ney” a través de su perfil de Instagram.

“Luchamos hasta el final y de eso tengo orgullo de mis compañeros porque no faltó empeño ni dedicación. El grupo merecía, Brasil merecía… Pero esa no era la voluntad de Dios. Valió por todo el sacrificio para sentir adentro el cariño de cada uno”, agregó.

En esa línea, el jugador del PSG agradeció el apoyo de los hinchas brasileños durante su participación en la Copa del Mundo. “Infelizmente no se dio. Gracias por todo mi Dios. Me diste todo y no puedo reclamar nada, solo agradecer por cuidarme. Toda honra y toda gloria para ti, independiente de las circunstancias”, cerró.

Cabe recordar que el astro brasileño anotó el primer tanto de Brasil en el empate 1-1 frente a Croacia, donde el cuadro europeo se impuso en la definición de penales y avanzó a las semifinales del Mundial de Qatar.

Revisa el desahogo de Neymar