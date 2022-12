“Es referente y no patea el primer penal”: Hinchas de Brasil apuntan contra Neymar tras la eliminación en penales ante Croacia

Este viernes, Brasil se despidió del Mundial de Qatar 2022 tras caer en la tanda de penales ante Croacia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, donde no pudo hacer valer su favoritismo a través de los doce pasos, instancia donde sorpresivamente Neymar no pateó.

El atacante del PSG abrió el marcador al minuto 105 con un golazo luego de una gran jugada colectiva. Tras ello, llegaría la igualdad del conjunto europeo y la definición hasta la tanda de penales.

Sin embargo, el astro brasileño desistió de patear el primer penal de su seleccionado, el cual fue ejecutado y fallado por Rodrygo. Es por eso que una vez sentenciada la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo, Neymar se llevó todas las criticas por no asumir su rol de “referente”.

“Es el referente y no patea el primer penal, y decide esconderse cuando las papas queman”; “Es tan inútil es que Neymar vaya último” y “Debería asumido la responsabilidad de ejecutar el penalti”, fueron algunos de los mensajes de los hinchas brasileños en redes sociales.

Your best penalty taker should be in the first 3 for a reason. So pointless Neymar going last. Bottled it

— Josh Phillips (@JoshBP95) December 9, 2022