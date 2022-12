Tras incidentes en Qatar: Diego Godín espera que las sanciones contra los uruguayos sean “lo más leve posible”

El experimentado zaguero de Uruguay, Diego Godín, volvió a su país y conversó con la prensa sobre la polémica eliminación de los charrúas en el Mundial de Qatar 2022.

La celeste se despidió de la Copa del Mundo en fase de grupos. Después del último partido, contra Ghana, los jugadores uruguayos estallaron contra el arbitraje y protagonizaron incidentes, por lo cual, la FIFA decidió abrir un expediente disciplinario.

Al respecto, el “Faraón” se refirió a este expediente y mencionó: “Me llamó la atención cuando apareció mi nombre ahí, pero es producto de las protestas. A veces uno en ese momento tiene frustración y el enojo de haber visto que eran situaciones claras y que nos estábamos sintiendo perjudicados”.

A pesar del grave comportamiento de los charrúas, el futbolista de 36 años no mostró autocrítica por lo sucedido. “Hoy no me arrepiento. Vi las imágenes en televisión y cómo se dieron. Hubiese protestado más aún”, señaló.

Finalmente, Diego Godín expresó su preocupación por las posibles sanciones que podrían caer sobre el plantel de Uruguay. “Obviamente ya está y ahora veremos qué deciden y si hay sanción. Siempre te preocupa ser sancionado, pero en ese momento lo sentimos y lo hicimos. Ojalá que a los más jóvenes no les den tantos partidos y que sea lo más leve posible”, complementó.