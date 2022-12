Raheem Sterling abandona el Mundial de Qatar y vuelve a Inglaterra tras violento robo armado que sufrió su familia

Este domingo, Inglaterra goleó a Senegal por los octavos del Mundial de Qatar 2022 y se instaló en los cuartos de final, sin embargo, no todo fue felicidad para los ingleses, ya que perdieron a una figura en ataque: Raheem Sterling.

El delantero del Chelsea no fue convocado para el duelo contra los senegaleses por temas personas, según señaló el combinado inglés antes del partido. “Sterling no está disponible para la selección, ya que está lidiando con un asunto familiar”, anunciaron en sus redes sociales.

En medio de las dudas, la situación del ex Manchester City se aclaró después del encuentro contra Senegal. El atacante pidió autorización para irse de Qatar y volver a su país. ¿La razón? Durante la noche del sábado, delincuentes armados entraron a robar en su casa y amedrentaron a su familia, la cual estaba al interior del domicilio al momento del asalto.

El hecho fue ratificado por el propio DT de Inglaterra, Gareth Southgate. “La prioridad para él es estar con su familia. Vamos a apoyar eso y dejar que tenga todo el tiempo que necesite. No quiero ponerlo bajo presión. A veces el fútbol no es lo más importante, la familia debe ser lo primero”, señaló el técnico inglés sobre el episodio que sufrió el delantero.

La selección de “Los Tres Leones” tendrá un durísimo partido de cuartos de final contra Francia el próximo 10 de diciembre y aún no se sabe si Raheem Sterling volverá para aquel compromiso o se despide definitivamente del Mundial de Qatar 2022.

Vale mencionar que los ingleses ya perdieron al lateral derecho Ben White, quien abandonó la Copa del Mundo el pasado 30 de noviembre por motivos personales.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE

— England (@England) December 4, 2022