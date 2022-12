Uno menos en Inglaterra para jugar los octavos: jugador se fue del Mundial por “motivos personales”

Una inesperada noticia sorprendió a Inglaterra en la previa de los octavos de final. El lateral derecho Ben White decidió no seguir en el Mundial de Qatar 2022 y volvió a su país.

A través de un comunicado oficial, la selección inglesa señaló que el futbolista “dejó la concentración de Inglaterra en Al Wakrah y regresó a casa por motivos personales”.

“No se espera que el defensa del Arsenal regrese al equipo por el resto del torneo. Pedimos que se respete la privacidad del jugador en este momento”, agregó el conjunto de “Los Tres Leones”

Ben White no alcanzó a disputar ningún minuto en este Mundial de Qatar 2022, incluso, para el último partido contra Gales ni siquiera estuvo presente en el banco de suplentes.

De esta manera, Inglaterra tiene un jugador menos para disputar los octavos de final, en donde enfrentarán a Senegal el domingo 4 de diciembre a partir de las 16:00 horas de Chile.

#ThreeLions defender @ben6white has left England’s training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons.

— England (@England) November 30, 2022