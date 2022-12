Kylian Mbappé tras el triunfo de Francia: “Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños”

El delantero de Francia, Kylian Mbappé, volvió a sobresalir en la victoria del conjunto galo ante Polonia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El jugador del PSG marcó un doblete y tras el encuentro, remarcó su ilusión por revalidar el título.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición. Me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me fijé, aunque todavía está lejos”, comentó “Donatello” tras ser elegido como mejor jugador del partido.

Sobre el duelo ante Polonia comentó: “No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil. Pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura”.

Además, Mbappé ofreció disculpas a los periodistas por no haber acudido a la rueda de prensa tras los partidos de la primera fase contra Australia y Dinamarca, cuando también había sido elegido como el MVP. De hecho, la FIFA impuso una multa a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por lo ocurrido.

“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario”, señaló.