FIFA le impide a Bélgica vestir su camiseta alternativa con la palabra “Love” en el Mundial

La FIFA exigió a la selección de Bélgica remover la palabra “Love” (amor en inglés) de la segunda equipación que utilizará para el Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo a lo informado por ESPN, fuentes de la Federación de dicho país relevaron que el máximo ente del fútbol mundial no accedió a negociar y negó categóricamente al uso de la camiseta en la Copa del Mundo.

Además, el medio aseguró que Bélgica, que usará su tradicional casaca de color rojo en la cita planetaria durante la fase de grupos, aún no ha decidido si acatará la solicitud de la FIFA.

La noticia se suma a la reciente polémica de los brazaletse “One Love”, en apoyo de la comunidad LGBTQI+, que iban a portar los capitanes de siete selecciones europeas.

En un principio, Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania y Países Bajos tenían la intención de usar la colorida jineta. Sin embargo, tras conocerse que los jugadores serían sancionados deportivamente (con tarjetas amarillas), tuvieron que declinar la iniciativa.

Cabe recordar que el diseño de la segunda equipación de Bélgica está inspirada en los colores del festival de música Tomorrowland. Esto, con la intención de representar los valores de la diversidad, igualdad e inclusión.

