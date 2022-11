Este lunes, la FIFA anunció que adelantará su campaña “No Discriminación” en el Mundial de Qatar 2022, la cual estaba prevista para que comenzara a partir de los cuartos de final, pero ahora se instalará desde la fase de grupos, con el objetivo de que los 32 capitanes tengan la oportunidad de usar un brazalete especial.

“El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, aprobados por todos en el juego, existen para preservar la integridad del campo de juego para todos los participantes y se aplican por igual a todos los equipos que compiten”, señaló el ente rector del fútbol mediante un comunicado oficial.

El anuncio de la FIFA llega justo tras ser acusada de amenazar a los capitanes europeos, entre ellos Harry Kane y Manuel Neuer, quienes querían usar el colorido brazalete “One Love”, en apoyo de la comunidad LGBTQI+. Sin embargo, finalmente no podrán hacerlo, ya que eso les significará una tarjeta amarilla por no seguir las normas establecidas.

Al respecto, el organismo abordó aquella situación y explicó que “la FIFA es una organización inclusiva que quiere poner el fútbol en beneficio de la sociedad apoyando causas buenas y legítimas, pero tiene que hacerlo en el marco del reglamento de competición que todos conocen”.

En tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a referirse sobre la presencia de la comunidad LGBTQI+ en el Mundial de Qatar y mencionó: “He estado hablando sobre este tema con los más altos líderes del país. Han confirmado, y puedo confirmar que todos son bienvenidos. Si alguien dice lo contrario, bueno, no es la opinión del país y ciertamente no es la opinión de la FIFA”.

No Discrimination campaign made available for entire FIFA World Cup Qatar 2022™

More information 👉 https://t.co/aGq3wny2bS pic.twitter.com/0CMkJhpSyn

— FIFA Media (@fifamedia) November 21, 2022