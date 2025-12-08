;

“Nos ganaron, no sé si con un gol legítimo... Pido perdón a la gente porque nos vinieron a quitar un ascenso y es triste”

“Este club no se merece estar es la B”, declaró el volante de Cobreloa, Sebastián Zúñiga, tras perder la final de la Liguilla de Ascenso ante Deportes Concepción.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

En una infartante definición de la Liguilla de Ascenso, Deportes Concepción consiguió un agónico triunfo por 2-3 ante Cobreloa en la final de vuelta disputada en Calama, confirmando así su retorno a la Primera División tras 17 años de ausencia.

El partido se resolvió en los descuentos mediante la anotación de Nelson Sepúlveda, quien desató la locura lila en el último suspiro (90+6′). Sin embargo, el histórico tanto de la visita no estuvo exento de polémica, ya que el cuadro loíno reclamó una falta previa de Carlos Escobar.

A pesar de las quejas de los locales, el árbitro Diego Flores desestimó una posible infracción y validó el gol, que terminó dándole el ascenso al equipo de Patricio Almedra.

“No sé si fue un gol legítimo”

Al término del partido, Sebastián Zúñiga, volante de Cobreloa, habló en zona mixta y se refirió a la polémica acción. “Triste porque dicen que es fútbol, pero yo soy hincha de Cobreloa. Quería ser parte nuevamente de la historia de este club, siendo aporte para que vuelva donde se merece estar. Este club no se merece estar es la B", declaró de entrada.

“Después se va a analizar el partido, el año. Los dos equipos teníamos la ilusión de ascender, gana uno y nos ganaron. No sé si con un gol legítimo, pero ya está, ya hay que pensar en el otro año”, agregó.

Respecto a la conformación del plantel para la próxima temporada, Zúñiga sostuvo: “No sé los que siguen o no. Siempre cuando hay equipos que hacen años buenos, generalmente se desmantelan, así que si el club quiere hacer bien las cosas, creo que muchos merecen una renovación por el año que hicieron”.

“Muchos son jóvenes que tienen mucha hambre de lograr cosas. Y nada, esperar nomas. Pedirle perdón a la gente porque es nuestra casa, nos vinieron a quitar un ascenso acá y es triste”, remarcó.

Finalmente, el ex Universidad de Chile repasó el tanto que le dio el ascenso a Deportes Concepción y sentenció: “No sé si fue un gol legítimo o no, pero ya está, no podemos volver el tiempo y pensar para adelante”.

