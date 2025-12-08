;

Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, es hospitalizado por infección grave en la garganta: “Ando medio quemado”

El jefe comunal explicó que ya evoluciona favorablemente.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó a través de sus redes sociales que debió ser hospitalizado tras sufrir complicaciones producto de una amigdalitis que se agravó durante los últimos días.

El edil compartió en Instagram una fotografía con una vía venosa en su brazo, señalando que “se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos”.

Más tarde, entregó detalles sobre su diagnóstico, explicando que enfrentó “una infección/inflamación media grave en las amígdalas, que me tuvo con fiebre alta y mucho dolor, sin poder tragar nada ni hablar”. Agregó que, gracias a la atención oportuna, “por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja”, razón por la cual permanece hospitalizado recibiendo antibióticos y analgésicos vía intravenosa.

Vodanovic aclaró que ya presenta mejoría y continúa en observación médica.

Su estado de salud se suma a una lesión previa sufrida en noviembre, cuando experimentó la rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera durante un partido de fútbol, situación que él mismo comentó con humor: “Ando medio quemado parece, pero dándole para adelante y haciéndole caso a los doctores”.

