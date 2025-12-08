El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desbordes anuncia querella contra sujeto que apuñaló a guardia municipal durante fiscalización en barrio Meiggs

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que presentará una querella criminal en contra de un sujeto que apuñaló a un guardia municipal en medio de una fiscalización en el barrio Meiggs.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado domingo en dicha zona de la comuna de Santiago, en medio de desalojos de puestos dedicados al comercio informal.

Fue en este escenario en que el funcionario de seguridad fue atacado en una zona donde no lo protegía el chaleco de seguridad que se ocupan para este tipo de operativos.

El agresor estaba involucrado en el comercio ilegal, y fue detenido tras el ataque, mientras que el guardia, si bien fue herido de gravedad, quedó fuera de riesgo vital.

Además de la querella, el jefe comunal condenó el hecho y anunció una serie de medidas legales a propósito de este ataque.