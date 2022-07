Convención Constitucional: revisa quiénes asistirán a la entrega de la propuesta de nueva Constitución este 4 de julio

Tras casi 365 días de trabajo de las y los convencionales, la ceremonia oficial de cierre de la Convención Constitucional de este 4 de julio está a días de comenzar. Cita en donde la mesa directiva hará entrega de la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric en el ex Congreso en Santiago.

El evento está programado para iniciar a las 10 de la mañana y contará con la entonación del himno nacional, interpretado por las orquestas juveniles FOJI. Luego de esto, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y el vicepresidente Gaspar Domínguez, realizarán discursos de cierre.

Pero si bien el cronograma de la ceremonia ya fue detallado, la lista de invitados ha sido uno de los hechos que más polémica ha causado desde que se conocieron los nombres que integrarán la ceremonia de cierre de la Convención.

Pero antes de detallar los nombres, se debe aclarar que existen dos tipos de invitados: los de honor, que fueron incluidos por la mesa directiva y que hacen referencia a las autoridades nacionales y, además, cada convencional tenía derecho a entregar dos invitaciones. Una para presenciar la ceremonia desde el interior del ex Congreso Nacional y otra para estar en la carpa habilitada en el exterior.

¿Quiénes fueron invitados a la entrega de propuesta de nueva Constitución?

En la vereda de las autoridades que sí participarán -hasta el momento- en la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, se encuentran: la ministra del Interior, Izkia Siches, su par Giorgio Jackson, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde y su homólogo de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto.

Asimismo, la instancia tendrá la presencia de Cristián Letelier, presidente del Tribunal Constitucional, Jorge Abbott, Fiscal Nacional y jefe del Ministerio Público, Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora Tricel, Carlos Mora, Defensor Nacional y Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.

A ellos se suman:

Sergio Micco, director del INDH.

Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia.

Macarena Lobos , secretaria general de la Presidencia.

Matías Cox , secretario ejecutivo Unidad de Secretaría Administrativa.

Raúl Guzmán , secretario general del Senado.

Osvaldo Corrales , presidente del Cuech y rector de la Universidad de Valparaíso.

Patricio Vallespín, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.

Carlos Cuadrado , presidente Asociación Chilena de Municipalidades.

Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile.

Los invitados por convencionales

En tanto y tras la publicación de lista completa de invitados, una polémica se generó luego que en la nómina se incluyeran nombres como el del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (invitado por Hugo Gutiérrez), la senadora Fabiola Campillai (invitada por Eric Chinga); Gustavo Gatica (invitado por Manuel Woldarsky), el presidente del PC, Guillermo Teillier (invitado por Marcos Barraza), y el exvocero de la ACES, Víctor Chanfreau (invitado por Alejandra Pérez).

Igualmente fueron invitados Juan Manuel Zolezzi, rector saliente de la Universidad de Santiago (invitado por Nicolás Núñez Gangas) y Richard Caifal, exgobernador de la provincia de Cautín (invitado por Luis Mayol).

Pero no todo son figuras públicas, ya que algunos convencionales como Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias, decidieron invitar a sus familiares. En este caso, a su padre y esposo respectivamente.

Cabe recordar que si bien los expresidentes de Chile fueron invitados a la ceremonia de entrega de propuesta de nueva Constitución -los cuales no estaban contemplados en un inicio debido a aforos-, estos decidieron no participar de la instancia, excepto Michelle Bachelet quien no acudirá por problemas de agenda.

Pero no solo los expresidentes rechazaron la invitación, puesto que el contralor general, Jorge Bermúdez, también afirmó que no asistirá a la actividad por temas de agenda.

A continuación te dejamos la lista completa de invitados por los y las convencionales al cierre de la Convención Constitucional: