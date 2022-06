Tal como los otros expresidentes -Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera-, Michelle Bachelet no participará de la ceremonia de entrega del texto que propone la Convención Constitucional para que se transforme en la nueva Constitución.

Fuentes cercanas a la exmandataria confirmaron a ADN que, por tope en su agenda, no participará en la instancia del 4 de julio.

Aunque anunció su no repostulación al cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet debe ejercer hasta fines de agosto en ese rol.

Este mismo lunes, el expresidente Piñera anunció en una carta que no asistiría a la ceremonia. “Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición del respeto republicano de nuestro país”, señaló.

La no invitación a los expresidentes al fin de la Convención había sido un tema polémico, que tensionó a los integrantes del órgano. Pese a que se esgrimió un problema de aforo, finalmente el ente constituyente terminó por rectificar.

Sin embargo, Lagos fue el primero de los exmandatarios con vida en declinar la invitación. Tras contar una serie de momentos en que él colaboró para la redacción del texto -y destacando lo que avanzó el país durante su administración- sostuvo que “he decidido no participar en la Ceremonia de Clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito”.

Más escueto fue Frei Ruiz-Tagle: “Si bien agradezco su invitación a la sesión del Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré”.

Piñera fue el más crítico con el órgano en su carta. Aludió a que el país necesita unidad y que la Carta Magna sea “la casa de todos”, para luego apuntar a que la forma en que se invitó a los expresidentes fue “confusa y contradictoria”. “Informo a usted que, al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”.