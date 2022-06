Sebastián Piñera informa que no asistirá a la entrega del borrador de la nueva Constitución

En horas de este lunes, el exPresidente Sebastián Piñera informó que no asistirá a la entrega del borrador de la nueva Constitución, sumándose de esta manera a Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quienes también declinaron concurrir a esta ceremonia en medio de la polémica por la no invitación a los ex jefes de Estado.

Mediante un comunicado, Piñera sostuvo que “al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”. “Las constituciones deben ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente distintas ideas, se resuelven las legítimas defensas y se construye un mejor futuro para todos”, parte la declaración.

“La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos“, agregó.

“Con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición del respeto republicano de nuestro país“, señaló.

“Finalmente, informo a usted que, al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir“, afirmó Piñera.

De esta forma, Sebastián Piñera se suma a Eduardo Frei y Ricardo Lagos, expresidentes de la República que también declinaron asistir a la ceremonia el próximo 4 de julio.