A eso de las 10:00 de este miércoles comenzó la sesión de la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional. Como habíamos adelantado en ADN durante el martes, se aprobó la indicación de quórum de 4/7 (cuatro séptimos) para las modificaciones a la futura Constitución.

Los sufragios no estuvieron exentos de polémica: por ejemplo, algunos representantes de Vamos por Chile se abstuvieron de emitir sus preferencias. El convencional Pablo Tolosa (UDI) explicó las razones:

“Aprobados la del (fin del) Senado, no así la de los 4/7, no por los 4/7, sino porque, simplemente, posteriormente en ese mismo artículo hace referencia a plebiscito sobre materias que no están contempladas, y 2/3 (dos tercios) -y en caos de no alcanzar los 2/3, plebiscito- de materias que no están contempladas en el texto propuesto de normas definitivas, de forma tal que ante esa situación, no la aprobamos. Sin perjuicio que en mi caso me abstuve, en señal de que efectivamente respecto de los 4/7 estoy de acuerdo, pero respecto de la otra parte del articulado no me parece correcto”.

Comisión de Normas Transitorias luego de aprobar las normas que serán parte de su segunda y última propuesta constitucional, la cual será votada el próximo martes 14 de junio por el pleno de la Convención Constitucional#Apruebo #AprueboDeSalida #Apruebo4deSeptiembre pic.twitter.com/aTyTWnA8O7 — Javier Pineda Olcay (@javierpineda) June 8, 2022

Otra de las normas que se aprobó, por 26 votos, fue la relativa al tiempo de las autoridades en sus cargos: el Presidente Gabriel Boric terminará su periodo en 11 de marzo de 2026, así como también los diputados y senadores, incluso los electos en las pasadas votaciones parlamentarias.

Sobre la definición del año, el convencional Tomás Laibbé (PS) explicó que en 2026 “da tiempo para las adecuaciones legales que hay que generar y también para que las autoridades que hoy están en el Congreso, los diputados, los senadores que están cumpliendo su periodo, incluido el Presidente, terminen su periodo con todas las atribuciones que estos tienen actualmente”.

y así culmina a las 14.15 de la tarde, la última votación del contenido de la comisión de Normas Transitorias. pic.twitter.com/5m19kLm6hu — Josefa Budnik (@josebudnik) June 8, 2022

“Si se genera una transición, es importante que no se toquen las atribuciones que hoy tienen los senadores y diputados y eso está garantizado en las disposiciones que hemos acordado”, añadió.

El segundo y último informe de la comisión será votado el próximo martes 14 de junio, por el pleno del órgano redactor.