La confianza. Quizás la piedra en el zapato de la Convención Constitucional en las últimas semanas: esta instancia de salida institucional a una crisis política y social ha debido enfrentar fake news que crecen cual yerba mala, como los relativos a la expropiación del fondo de pensiones, o desafíos importantes, como el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones. “Tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad: la Convención se ha ido encerrando dentro de sí misma”, resumió Ricardo Montero, el convencional socialista, coordinador de la comisión de Sistema Político del órgano redactor, en conversación con ADN Hoy.

“Ha faltado diálogo hacia afuera. Parte de ese diálogo es escuchar qué está pasando: qué dicen las encuestas, que pueden ser fotografías pero también son consistentes unas con otras; qué dice la ciudadanía; qué dicen los otros poderes del Estado. En eso la Convención tiene que ser más humilde y salir a conversar a la opinión pública y con la ciudadanía”, acotó.

Pero Montero también cree que no es un comportamiento generalizado, sino que “hay ciertos constituyentes que están encapsulados y que no están haciendo el trabajo que nos corresponde, que no es solo discutir con la Convención, sino que estar atento a qué es lo que se está conversando y diciendo afuera”.

El error está, a juicio del socialista, en creer que “nosotros vamos a vamos a encontrar todas las respuestas solo como constituyentes dentro de la Convención; esto tiene que hacerse con participación ciudadana y esta no puede ser selectiva, no solo de a quienes les guste nuestro trabajo, sino también de quienes nos critican”.

De seguir así la tendencia crítica hacia el órgano redactor, lo que estaría en juego en septiembre próximo, al momento de definir si se aprueba o rechaza el nuevo texto redactado que regirá al país será “también la confianza, y eso incluye el texto y el comportamiento de las y los convencionales”.

Fuego amigo y crisis en la izquierda

El convencional Marcos Barraza no tuvo reparos al momento de criticar al socialismo y la ex Concertación cuando se debatió el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones. Montero puso paños fríos a los dichos de su par: “Él representa a seis constituyentes de 154; él habla de carácter y creo que precisamente carácter no es llegar y sumarse a las mayorías, sino pensar cómo construimos una nueva Constitución. La opinión pública ha identificado cosas en la propuesta que le faltan, y si no se agregan, no va a avanzar. Eso significa carácter, no sumarse a las mayorías sino cómo proyectamos la mayoría en los próximos 60 años y no lo que digan las redes sociales en las próximas 48 horas”.

A grandes rasgos, y siguiendo la línea del socialista, lo importante está en el sistema de gobierno y la facultad de cada institución, y no tanto en la nominación de cada uno de los poderes del Estado: “Hay dos definiciones relevantes y que no se les ha dado la importancia suficientes: está aprobado el presidencialismo atenuado, con todas sus normas aprobadas; y también se aprobó un bicameralismo, que es un Congreso de Diputadas y Diputados, y una Cámara de las Regiones (…) falta la discusión respecto a atribuciones y tramitación.

“Si vamos a tener dos cámaras, es necesario que ambas tengan las facultades para que puedan incidir desde su particularidad en la tramitación legal. Eso para nosotros es esencial”, agregó.

En estas nuevas atribuciones de las Cámaras, lo relevante, a juicio del socialista, son “las reformas constitucionales, los temas de derechos y servicios sociales, y temas específicos como de excepción constitucional”. Pero el equilibrio, puntualizó, está en que ambas son “de anclaje institucional y la relación entre ellas y el Ejecutivo; y las atribuciones, para que pueda cumplir el rol que está llamada (la Cámara de las regiones), que es la representación local”.

Con todo, Montero ve que hay “un despliegue del rechazo desde el primer momento. Hay grupos organizados que nunca han querido este proceso, lo manifestaron desde el principio y en todo momento. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzado ni echarle la culpa a ellos ni a los medios. Tenemos que salir a mostrar el trabajo de la Convención. Tenemos que garantizar confianzas en la ciudadanía y en eso aún estamos al debe”.