Abogado constitucionalista y artículo que establece un Estado social: “Esto es un modelo distinto a la subsidiariedad”

El pasado lunes, y tras una larga jornada de discusión, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el Estado Social y Democrático, los emblemas nacionales de Chile y el plurilingüismo, los que pasarán al borrador de la nueva Constitución.

Sobre esto se refirió el abogado constitucionalista Tomás Jordan, quien en conversación con ADN Hoy explicó más en detalle lo que significa un Estado social. “La Constitución actual está sostenida en la idea de subsidiariedad, por lo tanto, lo privado y sus prestaciones son el motor de todo el sistema constitucional”, señaló.

“El Estado social es un modelo distinto a la subsidiariedad, sostenido en la idea de que para corregir las desigualdades sociales, ya sea en materias de salud, educación o vivienda, el Estado tiene un rol activo en esta corrección de desigualdad”, indicó.

“Este es un modelo muy propio de Europa, que se crea cerca del siglo XX. Alemania, España, Italia son países que tienen consagrado el Estado Social”, prosiguió el abogado.

Además, Jordan manifestó que la “política pública, la legislatura e interpretación de los jueces tiene que mirar de manera tal que estas correcciones de las desigualdades sociales se produzcan bajo una lógica redistributiva y solidaria. Y eso es un cambio totalmente de paradigma en comparación con la actual Constitución“.

Por otro lado, el abogado constitucionalista se refirió a las proyecciones que han realizado las encuestas respecto al plebiscito de salida, donde se refleja un aumento del rechazo, apuntando a un problema comunicacional respecto a las iniciativas aprobadas y no aprobadas. “La discusión no es clara entre lo aprobado y lo no aprobado. Si vemos lo aprobado ayer, es más moderado que lo que se aprueba en las comisiones. Ahí se produce una confusión comunicacional“, detalló.

Finalmente, Tomás Jordan abordó y explicó la plurinacionalidad que formará parte de la futura nueva Constitución. “Es un modelo que define al Estado de Chile, en la cual concurren en su formación y desarrollo tanto el pueblo chileno en conjunto con los distintos pueblos indígenas que lo conforman”, expresó.

“La mirada del Estado tiene que ser en conciliación entre el Estado chileno y los distintos pueblos, a quienes se le reconocen tres cuestiones básicas de los Estados plurinacionales: el autogobierno político, tener, nombrar y actuar de acuerdo a sus autoridades tradicionales; sus derechos colectivos, lingüísticos y culturales; y que se reconozca su propio modelo de desarrollo, en el cual el Estado tiene un rol de promoción”, cerró.