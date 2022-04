La comunicación ha sido una de las piedras en el zapato de la Convención Constitucional: en un principio por lo iniciático del mismo órgano redactor, y estas semanas, ad portas de la activación de la prórroga para el trabajo de discusión, por lo dicho por convencionales que muchas veces no tienen relación con la realidad. Y fue a propósito de esto último que el abogado y constituyente Daniel Stingo hizo una crítica que fue más allá, hacia los dueños de los medios.

“Hay medios empresariales y no les interesa que gane el apruebo porque esta Constitución les quitará prerrogativas, derechos, y va a repartirlos con el pueblo. Eso les molesta y están intentando instalar el rechazo“, acotó el exrrostro televisivo.

En línea con lo anterior, justificó: “Hay articulados muy buenos: se han aprobado por 2/3. Se conversa mucho, se dialoga mucho, se habla con mucho experto. no es broma que nos quedamos hasta las 2 AM conversando. Se ha hecho un diálogo muy bueno. Hay algunos ex Concertación en reflexión o inclinados por el rechazo, pero porque les quitan prerrogativas. Hay derechos sociales importantes que hay que transmitir: el agua será de todos, el sistema de salud será bueno para todos, no para ricos y pobres, y así con educación, vivienda, etcétera”.

Las referencias para las declaraciones de Stingo tienen relación con la última encuesta Cadem, que mostró que el rechazo en el plebiscito de salida superaría al apruebo. Con todo, el convencional aseguró que “el 80-20 (del plebiscito que dio pie a la Convención) no se va a repetir”.

“Las personas que votaron para que terminara la Constitución de Pinochet tenían expectativas respecto a lo que querían en la nueva Constitución y no se van a cumplir todas las expectativas de todos, eran demasiados pensamientos. El apruebo va a ganar, pero no será 80-20; yo aspiro al 60-40, o incluso el 55-45 estaría bien igual porque sería la voz de la mayoría“, planteó.

En concreto sobre la propia Cadem, Stingo aseguró: “Estas encuestas intentan imponer que ha crecido el rechazo como tema, además son (hechas) de sectores de derecha. No hay encuestas objetivas”.

🗳 Democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa, plebiscitos regionales o comunales y otras normas sobre participación ciudadana y nacionalidad pasan al borrador de #NuevaConstitucion 📲 Lee más: https://t.co/nAmGl2h0Ri pic.twitter.com/0eEhYG2Sjs — Chile Convención (@convencioncl) April 4, 2022

Conclusiones de la mesa

Con todo, la actual mesa directiva de la Convención Constitucional también ha acusado recibo de las últimas cifras de Cadem: María Elisa Quinteros, la presidenta, destacó el aumento del conocimiento de lo que se discute en el órgano redactor. “Hemos ido viendo lentamente cómo ha avanzado. Estamos avanzando un paso a la vez y consolidando de a poco la estrategia”, señaló.

Por lo pronto, el vicepresidente Gaspar Domínguez adelantó el cambio en la estrategia comunicacional: “Queremos poner el énfasis en poder contrastar los artículos aprobados respecto al ordenamiento de la Constitución actual. Así se puede identificar los elementos novedosos y claves de la nueva Constitución y así dejar atrás las discusiones o sombras que puedan quedar”.

“Ninguna norma de la Constitución tendrá el apoyo del 100% de la Convención. Las que llegarán a la Constitución son aquellas con apoyo de la mayoría. Lo que hacemos es un llamado a la responsabilidad, a no desinformar. El llamado es informar con responsabilidad y veracidad para que las personas tengan la posibilidad de decidir con libertad”, concluyó domínguez.