Convencional César Valenzuela le responde a Bernardo Fontaine por “estatización” de fondos previsionales: “Es absolutamente falso”

Los fondos previsionales se tomaron la Convención Constitucional. El escenario fue el resultado de una entrevista que el convencional Bernardo Fontaine dio a un diario de circulación nacional.

En concreto, Fontaine planteó a Las Últimas Noticias que lo discutido en el órgano redactor permitía que los fondos de los trabajadores fueran manejados y “repartidos” por el Estado. Una suerte de estatización. Sin embargo, sus declaraciones fueron engañosas.

Lo que rechazó el pleno de la Convención durante el miércoles fue solo un inciso, que es una diametralmente opuesto a la discusión de un nuevo sistema de seguridad y en él, otro sistema de pensiones.

No obstante la imprecisión en las declaraciones del ingeniero comercial, contraargumentó con la propuesta “Con mi plata no”, que apunta a la permanencia del actual sistema previsional. Pero esta propuesta no ha pasado al pleno de la Convención y por consiguiente, no ha sido debatida.

El convencional y coordinador de la comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela, espetó las fraudulentas declaraciones de su par: “Es absolutamente falso. Estamos discutiendo un sistema de seguridad y dentro de ese sistema, existe un sistema de pensiones. Se aprobaron y rechazaron una serie de iniciativas en general, y eso quiere decir que uno busca aquellos textos más amplios que permiten un texto base para poder ser perfeccionado. Todas las noticias respecto a la expropiación de los fondos de pensiones son falsas. Y pedirle al convencional Fontaine que sea responsable”.

Un aspecto relevante para entender la amplificación de las “falsas” declaraciones de Fontaine es la relación que tiene con el dueño de LUN: su padre, Arturo Fontaine Aldunate, dirigió el diario El Mercurio entre 1978 y 1982, en plena dictadura militar. El Mercurio es la empresa matriz de Las Últimas Noticias, y esta última hoy en día es dirigida por Agustín Edwards del Río, de la histórica familia dueña de El Mercurio.