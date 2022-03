Pleno de la Convención Constitucional consagró el derecho a la propiedad y pasará al borrador de la nueva Constitución

Pasada la medianoche de este jueves, finalizó el proceso de votación correspondiente al informe de reemplazo de la comisión de Derechos Fundamentales, la cual si bien estaba programada hasta su total despacho, la mesa de la Convención determinó levantar el proceso y que sea retomado esta jornada.

Respecto a las votaciones que se alcanzaron a realizar, se consagró al borrador Constitucional el artículo 18, correspondiente al derecho a la propiedad pero solo en sus incisos 1 y 4, el que indica que cada persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad “en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y lo que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.

Previo a la votación, la convencional de Vamos por Chile Teresa Marinovic se refirió con duros epítetos a los distintos representantes de escaños reservados, a quienes calificó como un grupo de presión política camuflados en atuendos tradicionales. “Ustedes dicen que son representantes de los pueblos y naciones indígenas, pero eso es falso“, señaló.

“Mayoritariamente están acá porque les aseguraron cupos. Que saluden con mari mari, etc., no basta, no los acredita como representantes de nadie. Activistas políticos, grupos de interés, eso son, y hay que felicitarlos porque han sido por lejos los mejores políticos de la Convención. Yo pensé que esta sería la Constitución de Atria, pero esta será la Constitución de un grupo de presión política camuflados en atuendos tradicionales“, agregó.

La respuesta no se hizo esperar, y fue la constituyente Elisa Loncón quien indicó que no le extrañan dichos racistas, y que los discursos de odio como los vividos en los plenos de la Convención solo violentan y discriminan. “El derecho a ser diferente es un derecho fundamental, y por supuesto que el Estado debe proteger la diversidad cultural genérica y todas las diversidades, porque los discursos de odio como los que aquí escuchamos violentan y discriminan, reducen la condición humana”, sostuvo.

La mesa determinó sesionar solo hasta la medianoche del miércoles, para retomar la discusión este jueves.