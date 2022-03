La tarde de este lunes, la mesa directiva de la Convención Constitucional anunció que realizaron una denuncia contra Helcia Briones, manifestante pro-vida que participó en la franja televisiva de la UDI por el rechazo a una nueva Constitución, mujer que en horas de esta mañana agredió al convencional Marcos Barraza, en el exterior del ex Congreso Nacional en Santiago Centro, casa del órgano redactor.

La acción judicial fue anunciada por medio de un comunicado en donde precisaron: “Se ha dispuesto la denuncia y procedimiento respectivo, ante Carabineros y la fiscalía correspondiente”.

En tanto, en el mismo documento se detalló que “como Mesa de la Convención Constitucional condenamos enérgicamente las agresiones al convencional Marcos Barraza (…) por parte de manifestantes que se encontraban en el lugar”.

“La violencia no puede ser un medio para canalizar demandas o diferencias, menos en tiempos tan importantes para el país. Invitamos a la ciudadanía a seguir expresándose, pero siempre a través del diálogo y la tolerancia”, agregaron.

En esa misma línea, en el texto se explica que todo esto se regula gracias a que el pasado 1 de diciembre se aprobó “la Declaración donde condenamos ‘todas las formas de violencia’, porque estamos convencidos que no es el camino para superar la crisis política y social del país”.

La condena ha sido transversal en todo el órgano redactor, incluyendo a Vamos por Chile, quienes manifestaron, por medio del convencional Arturo Zúñiga: “Nosotros siempre vamos a condenar la violencia, venga de donde venga, más aún cuando es violencia política, es decir cuando se quiere imponer una visión ideológica a costa de la violencia”.

“Mi total condena y absoluta solidaridad con el convencional Marcos Barraza, con quien he tenido diferencias políticas, que quedan ahí, que se debaten y se discuten. No a la violencia”, cerró.

Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio.

Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos. pic.twitter.com/5Oin4XCg6q

— Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022