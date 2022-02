Abogado constitucionalista y anuncio de Rojas Vade sobre volver a la CC: “Es bastante irrelevante, solo añade desprestigio a la Convención”

Durante la madrugada, el constituyente Rodrigo Rojas Vade anunció mediante un video que volverá a la Convención Constitucional si es que no hay mecanismos para su salida o reemplazo.

“Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional“, señaló a través de sus redes sociales.

Sobre sus dichos se refirió el abogado constitucionalista Javier Couso, quien en conversación con ADN Hoy indicó que “en mi opinión es llamativo, noticioso, pero bastante irrelevante“.

Para el abogado, la presencia de Rojas Vade al interior del órgano redactor no influirá al cuórum. “Es irrelevante desde el punto de vista del cuórum, donde no afecta mayormente. Es el tipo de cosas que solo añade desprestigio a la Convención, así como algunas vez la tuvo la Cámara de Diputados”, agregó.

“Me parece mucho más relevante el divorcio que se ha producido entre el Partido Socialista y el Colectivo Socialista, o la defensa corporativa del Senado ante una propuesta que todavía no se vota. Eso me parece una colisión de trenes importante en comparación a lo de Rojas Vade”, prosiguió el constitucionalista.

Respecto a lo que viene para la Convención Constitucional, Javier Couso sostuvo que “el desafío mayor ante la opinión pública me parece a mí es que aparezca como un cuerpo que esté deliberando cuestiones que se entiendan por la ciudadanía“.

“Me parece que hay muchas nuevas instituciones, cuesta asimilarlas, van muy rápido por la dinámica, no por culpa de la Convención ya que el plazo es muy corto. La Convención Constitucional va a cumplir con los plazos, pero el costo que tiene es que hay cambios muy rápidos que cuesta asimilarlos”, indicó.

Finalmente, el abogado constitucionalista se refirió a las quejas de los constituyentes de derecha sobre ser excluidos de la discusión al interior de la Convención Constitucional. “No es razonable que un grupo que tenga la mayoría en la Convención plantee que como la Constitución vigente excluyó a gran parte del país, se deba generar una Constitución que deje fuera a un sector relevante de la sociedad“, manifestó.

“Yo creo que una Constitución donde la mayoría no haga un esfuerzo honesto y verdadero por llegar a abrir las puertas a la minoría, a que tengan la posibilidad de vivir con esa nueva Constitución, dejará planteado en el debate político el tema constitucional. Chile necesita hace rato que se zanje este problema”, cerró.