Rodrigo Rojas Vade aseguró que volverá a la CC: “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones”

Mediante un video en sus redes sociales, Rodrigo Rojas Vade aseguró que retomará sus funciones en la Convención Constitucional si es que no hay mecanismos para su salida o reemplazo.

A través de su perfil de Instagram, el aún constituyente indicó que “si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional“.

“Sé que cometí un error gigante, que causó daño y desilusión en mucha gente. Debí salir a protestar con un cartel inmenso que dijera ‘fui diagnosticado con sífilis, gastroenteritis aguda febril, entre otros’, pero no pude. Me ganó la vergüenza y el medio”, agregó Rojas Vade.

Según el convencional del Distrito 13, el Parlamento no tiene un “interés real” en que él sea reemplazado al interior del órgano redactor. “Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real de que sea reemplazado“, manifestó.

Recordemos que Rodrigo Rojas Vade, más conocido como “Pelao Vade”, admitió en septiembre del año 2021 que no padecía cáncer, tal como lo había mostrado durante los últimos dos años, específicamente desde que se hizo conocido en el marco del estallido social.

Por esta situación, el convencional tuvo que declarar como imputado por perjurio ante la Policía de Investigaciones, debido a sus inconsistencias en la declaración de patrimonio e intereses tras confesar no padecía cáncer.