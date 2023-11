Gustavo Quinteros, actual DT de Colo Colo, se pronunció para aclarar cuál es su verdadera postura respecto a la posibilidad de dirigir a Chile y explicó el contexto de las palabras que dio a conocer la periodista ecuatoriana, Majo Gavilanes, sobre este mismo tema.

Y es que, la comunicadora de Ecuador reveló durante este lunes un diálogo que tuvo con el propio Quinteros sobre su interés por la banca de La Roja. “Conversé con Gustavo, tenemos una amistad desde que estuvo en Emelec. Siempre nos mantenemos en contacto. Le pregunté y me dijo: ‘No, no voy a dirigir a Chile’”, señaló Gavilanes en el canal de YouTube de José Fernández, periodista de AS Chile.

Sin embargo, el técnico albo tomó la palabra horas después y aseguró que la periodista ecuatoriana sacó de contexto la respuesta que él le dio. “La periodista me preguntó si yo iba a dirigir a Chile ante Ecuador en el partido del martes y por supuesto le dije que no”, indicó Gustavo Quinteros a LUN.

Majo Gavilanes dio a entender que Quinteros no está interesado en La Roja, pero el estratega argentino-boliviano remarcó que “eso no es verdad. ¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir la selección chilena?”.

“Tengo entendido que la ANFP va a tomarse un tiempo para decidir, que terminen las Eliminatorias por este año. Y por mi parte, todo mi esfuerzo hoy está en trabajar en Colo Colo para conseguir los objetivos que tenemos para la última parte del año”, agregó el DT del “Cacique”.

Al finalizar, Gustavo Quinteros se mostró abierto a la posibilidad de asumir la banca nacional, en caso de que la ANFP lo busque. “Por supuesto que no me cierro a dirigir a Chile. Reitero: para mí sería un orgullo ser el DT de la selección chilena”, concluyó.

¿Qué otros nombres surgen como opción para la banca de Chile?

Si bien no hay nombres confirmados, las especulaciones están a la orden del día y, según pudo averiguar ADN Deportes, al menos cuatro son los nombres que surgen con más fuerza.

Además, de Gustavo Quinteros, los entrenadores Ricardo Gareca, José Pékerman, Ariel Holan y Jaime García son posibles opciones por ahora.