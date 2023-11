Revelan tajante respuesta de Gustavo Quinteros sobre la opción de dirigir a La Roja tras la renuncia de Eduardo Berizzo

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo, el nombre de Gustavo Quinteros surgió rápidamente como posible opción para la banca de la selección chilena, junto a otros entrenadores que por ahora conforman la reducida lista de candidatos.

En medio de este escenario, donde la ANFP busca al próximo DT de La Roja, una tajante respuesta de Quinteros deja claro que no tiene deseos de asumir el banquillo nacional, por ende, sería una alternativa menos para el directorio que encabeza Pablo Milad.

Majo Gavilanes, periodista ecuatoriana, dialogó con el técnico de Colo Colo y reveló cuáles fueron sus palabras. “Ayer conversé con él, tenemos una amistad desde que estuvo en Emelec. Siempre nos mantenemos en contacto. Le pregunté y me dijo: ‘No, no voy a dirigir a Chile'”, señaló la comunicadora en el canal de YouTube de José Fernández, periodista de AS Chile.

Además, compartió otra respuesta que le dio el estratega de los albos. “Quinteros me dijo: ‘Sé que después del partido de Ecuador y Chile, van a anunciar al nuevo técnico. Solamente sé eso'”, mencionó la periodista ecuatoriana.

¿Qué otros nombres surgen como opción para la banca de Chile?

Si bien no hay nombres confirmados, las especulaciones están a la orden del día y, según pudo averiguar ADN Deportes, al menos cuatro son los nombres que surgen con más fuerza.

Además, de Gustavo Quinteros, los entrenadores Ricardo Gareca, José Pékerman, Ariel Holan y Jaime García son posibles opciones por ahora.