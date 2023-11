¿Aló, Berizzo?: La potente reflexión y mensaje de Claudio Bravo tras la renuncia del “Toto” a La Roja

Para nadie es un misterio que Claudio Bravo y Eduardo Berizzo no se llevaron nunca. El histórico capitán de la Selección Chilena y el ex DT de La Roja rompieron relación hace varios meses y los mensajes entre uno y otro estuvieron en cada convocatoria del “Toto”.

Solo dos partidos disputó Bravo bajo el mandato de Berizzo, y los dos fueron amistosos: el primero ante Polonia en el 2022 (0-1) y el segundo frente a Paraguay en 2023 en el Estadio Nacional (3-2).

“Para el futuro no sé si voy a llamar a Claudio Bravo, no tengo enemistades. No mezclo mis sensaciones personales con las profesionales”, dijo en alguna ocasión el hoy ex adiestrador de La Roja.

A lo que Bravo respondió por última vez: “sí me sorprende la sensación de malestar que pueda existir hacia mi persona, me sorprende el trato, pero más allá de eso, sí está la presencia de él en el sentido de decidir”, sostuvo hace algunas semanas.

Claudio Bravo tras la salida de Berizzo de La Roja

Con la renuncia confirmada del adiestrador argentino, las reacciones no se hicieron esperar y, como era previsible, la más esperada era la del portero del Real Betis.

Sin apuntar directamente contra el ex ayudante de Marcelo Bielsa, Bravo utilizó su cuenta de Facebook para reflexionar: “¡Un Sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón!“, escribió el bicampeón de América.

Ahora Claudio Bravo deberá continuar su recuperación física para ver si el 2024, y con nuevo DT en Juan Pinto Durán, vuelve a ser alternativa para La Roja, mientras que Berizzo deberá determinar qué hacer con su futuro.