Claudio Bravo y su ausencia en La Roja: “Cuando no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”

El arquero del Real Betis, Claudio Bravo, afrontó nuevamente el haber quedado al margen del proceso clasificatorio al Mundial 2026 pese a que se ha mantenido activo en el fútbol español pese a sus 40 años.

“Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer. Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección”, remarcó en diálogo con Onda Cero el bicampeón de América con La Roja, aunque remarcó que hay otras variantes para la selección chilena.

“Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, perfectamente que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es nada simple. Hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un mundial”, apuntó, advirtiendo sobre lo rudo de la ruta a la próxima Copa del Mundo.

Claudio Bravo y la realidad del Real Betis

El portero nacional hizo una autocrítica en torno al momento del equipo, considerando que están octavos en la Liga Española y a seis puntos de la zona de clasificación a la Champions League.

Nos falta esa finura, nos falta esa pegada final. Nos falta también ser más sólidos en momentos donde lo necesita (…) “No es donde esperábamos estar. Esperamos estar siempre mucho más arriba. Nuestra expectativa desde el principio es la de estar en posiciones altas, no en la que estamos hoy en día“, remarcó el arquero nacional, que no descartó la opción de alargar su estadía en el Real Betis.

Cuando me tocó venir aquí, vine con la sensación de aprovecharlo al máximo. Vine por una y esta es mi cuarta temporada aquí. Sigo con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no me toca hacerlo. Si es hasta junio, no pasa absolutamente nada. Si existe otra temporada más y la situación en cuanto a lo personal sea buena y mi rendimiento acompañe, ¿por qué no? Eso lo vamos a ver de aquí a junio”, concluyó Claudio Bravo.