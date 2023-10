Eduardo Berizzo y la ausencia de Claudio Bravo por segunda convocatoria seguida: “Tomo las medidas que creo correctas para el bien del equipo”

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, anticipó el juego de este jueves ante Perú, por la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026, instancia en la cual debió afrontar la ausencia de Claudio Bravo.

En primer término, el “Toto” explicó que el arquero del Real Betis está por definición entre los futbolistas del extranjero entre los cuales puede escoger para las fechas FIFA. “Las cartas de reserva es algo administrativo y casi automático, si no las envías pierdes la opción de convocar a otro jugador. De cara al futuro no lo sé, mis decisiones pasan por cómo encuentro a los seleccionados, sin enemistad con nadie. Tomo las medidas que creo correctas para el bien del equipo, nadie está por encima del equipo“, planteó, junto con abordar la crítica del arquero en torno a que no se comunicó con él para explicarle su situación.

“Los arqueros hablan con su entrenador de arquero y lo hizo con Bonano. Es una buena noticia escuchar que todo el mundo quiere participar y, a partir de allí, yo elijo a los que creo. Para la fecha FIFA no llamamos para saber si quieren venir, Bravo le dijo a nuestro entrenador de arqueros que quería descansar, elegimos a otros porteros y se terminó el asunto“, aseguró Eduardo Berizzo.

“Hablo con los futbolistas cuando están aquí, no tengo comunicaciones previas, salvo cosas técnicas. Yo cuento con que quieren venir (…) No oculto ni esquivo responsabilidades. Considero a todos para la próxima fecha”, comentó respeto a Claudio Bravo, junto con justificar el llamado de Fernando de Paul.

“Por su actualidad, ha encontrado partidos y le ha sacado diferencias a Campos. El competir y tener actualidad le saca diferencias (…) Cualquiera de los tres puede ser titular el jueves”, remarcó, en relación con los otros dos arqueros que tiene en el plantel: Brayan Cortés y Gabriel Arias.

Eduardo Berizzo y Alexis Sánchez

En conferencia de prensa, el entrenador de La Roja descartó cualquier problema con que el “Niño Maravilla” haya viajado al norte por algunas horas para portar la antorcha en la previa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Hemos trabajado y partió a un acto simbólico y tremendamente importante. Eso no llevó al descuido de su entrenamiento“, dijo el argentino, junto con valorar su mayor ritmo de juego respecto a los juegos con Uruguay y Colombia.

“Llegó a la fecha FIFA pasada sin actividad y envuelto en revisiones médicas. Hoy está en dinámica de equipo, lo celebramos”, enfatizó en Juan Pinto Durán.