Arturo Vidal por los 8 años desde el primer título de La Roja: “Teníamos un hambre diferente, queríamos cambiar la mentalidad en Chile”

Este martes, Arturo Vidal conversó con Los Tenores de ADN en el marco de los 8 años que se cumplen desde que Chile salió campeón de la Copa América 2015, el primer título en la historia de la selección chilena.

La Roja levantó el trofeo tras superar a Argentina en una infartante tanda de penales. Al respecto, el “King” explicó por qué pateó el segundo lanzamiento y no el primero. “Siempre me gusta patear el primero para sacar la presión, pero Matías Fernández se sentía con más confianza y me lo pidió. En ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza”, señaló de entrada.

El actual volante de Flamengo reveló que en el plantel se hicieron una promesa antes de jugar la Copa América 2015. “Sabíamos lo que había pasado siempre, fueron muchos años sin ganar nada, ni la gente pensaba que podíamos ganar. Pero tras el Mundial de Brasil 2014 nos comprometimos a dejar todo y ganar esa Copa América como fuera. Yo lo sentía así y mis compañeros sentían lo mismo, así todo se hizo más fácil”, indicó.

Para el “Rey Arturo”, Chile alcanzó su rendimiento más elevado en 2015. “El mejor momento es cuando ganas algo. Si no ganas, siempre quedas como perdedor. Y el mejor momento de la selección fue cuando se ganó la primera Copa América, pero en la segunda (Copa América 2016) terminamos de demostrarle a todo el mundo que éramos diferentes a los demás”, remarcó.

Arturo Vidal y la rivalidad con Argentina

“Con Argentina siempre estuvo esa rivalidad, éramos de mirarlos hacia arriba, tenían al mejor del mundo (Messi) y perdimos con la mitad de ese equipo en el Mundial Sub 20 2007, teníamos guardado algo contra ellos”, reconoció el referente de La Roja.

“La mayoría podría haber pensado que era mejor jugar la final contra Paraguay, pero teníamos un hambre diferente, nosotros queríamos cambiar la mentalidad del futbol chileno”, concluyó Vidal.

