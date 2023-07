Arturo Vidal se abre a la opción de volver a Colo Colo: “Si es un proyecto serio, regreso encantado, pero me tienen que buscar”

En conversación con Los Tenores a 8 años del título de Chile en la Copa América 2015, Arturo Vidal ahondó en su presente futbolístico, donde no ha podido consolidarse como titular en Flamengo.

“Se lo que valgo, lo importante que soy. Estoy al 100%, si no juego no es mi problema. Ya no depende de mí, pero es complicado cuando uno no está jugando. Siento que todavía no hay nadie mejor que yo en mi posición, me queda mucho todavía por dar“, planteó junto con no explicitar opciones respecto a su salida desde Brasil a fin de año.

“No puedo hablar nada, estoy esperando la oportunidad que me toca. Más allá, no puedo hablar. No me interesa hablar con Sampaoli, respeto lo que vivimos antes, pero no me aprovecho de eso y él verá cuándo me pondrá”, remarcó Arturo Vidal, quien valoró su capacidad para ser parte aún del alto rendimiento.

“Me vine de Europa bien. El nivel del fútbol brasileño no me pasa por encima, me siento bien. Tengo que estar en un equipo en el que esté jugando todos los partidos, no miércoles y domingo tampoco. Todavía me queda para seguir disfrutando del buen nivel, no me quiero relajar en ese sentido”, remarcó el “Rey Arturo”.

Arturo Vidal y su opción de volver a Colo Colo

Aunque permanece en Flamengo, sigue siguiendo permanentemente al club que lo formó, explicitando cómo vio la eliminación alba en Copa Libertadores. “Me dejó triste el resultado. Colo Colo tuvo ocasiones, pero no fue tan superior al Pereira, tendría que ser más superior considerando que no es un club de la trayectoria de Colo Colo. Para Copa Sudamericana, América Mineiro no está tan bien, pero los brasileños son siempre fuertes, más cuando juegan en Sudamérica“, remarcó, sin descartar la opción de jugar en Chile el 2024.

“No puedo terminar mi contrato antes. Quiero finalizarlo y después ver que pasa. Iré a un equipo que me quiera. No tengo que volver porque salí de Colo Colo. Si es un proyecto serio, voy a volver encantado, pero ellos me tienen que buscar. Si no, iré a un equipo que quiera pelear“, remarcó, apuntando a los problemas con que los referentes puedan asumir el retorno al balompié nacional.

“Me da un poco de miedo eso, uno va y te quieren de todos los equipos, pero eso a veces uno duda para volver a Chile, el que te traten mal. Pero si es un proyecto serio, si voy a ganar cosas, no tengo problemas en enfrentarme a la gente“, comentó, junto con afrontar los rumores que lo ligan al Inter Miami o una eventual salida al fútbol de Arabia Saudita.

“Si le falta un 8 a Messi en Miami, me llamarán. He hablado con él, está relajándose. Respecto a Arabia Saudita, es una liga que está creciendo mucho, pero tengo mi cabeza acá. A todo equipo que sea competitivo y quiera ganar cosas voy a querer ir”, concluyó Arturo Vidal.