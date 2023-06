Sigue en descenso: Chile cae otra vez en el ranking FIFA pese a no perder en los últimos amistosos

La FIFA publicó este jueves su nuevo ranking de selecciones masculinas, en donde Chile otra vez sufrió un descenso en su posición, a pesar de ganar y empatar en los últimos amistosos disputados este mes.

La selección chilena cayó un escalón y pasó del puesto 31° al 32°. Además, países como Austria y Escocia estaban por detrás de La Roja en la entrega anterior (31° y 36° respectivamente), pero ahora aparecieron por delante de nuestro país, ya que los austriacos quedaron en el lugar 29° y los escoceses en la ubicación 30°.

En el top 10 también hubo movimientos. Según este listado, las diez mejores selecciones del mundo son: Argentina (1°), Francia (2°), Brasil (3°), Inglaterra (4°), Bélgica (5°), Croacia (6°), Países Bajos (7°), Italia (8°), Portugal (9°) y España (10°).

En cuanto a los países de Sudamérica respecto al ranking FIFA, argentinos y brasileños lideran en el continente, seguidos por Uruguay (16°), Colombia (17°), Perú (21°), Chile (32°), Ecuador (40°), Paraguay (48°), Venezuela (56°) y Bolivia (83°).

La próxima entrega del ranking FIFA de selecciones masculinas se publicará el jueves 20 de julio. Puedes revisar la clasificación completa en el siguiente link: fifa.com

