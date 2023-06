FIFA aplazó el proceso de presentación de candidaturas para la organización de la Copa del Mundo 2030

Durante la jornada de este viernes, Gianni Infantino encabezó un nuevo Consejo de la FIFA, instancia donde se anunció que el proceso de las postulaciones para organizar la Copa del Mundo 2030 se aplazará hasta el cuarto trimestre del 2024.

“El aplazamiento persigue el objetivo de ampliar las consultas con los principales grupos de interés. Por consiguiente, el correspondiente reglamento para la elección del organizador se presentará para su aprobación en la siguiente sesión del Consejo, programada para septiembre u octubre próximos”, indicaron mediante un comunicado.

Esto responde a la información que surgió el pasado jueves por la noche, cuando la prensa española aseguró que Arabia Saudita se bajaba de la carrera por organizar el Mundial que celebrará los 100 años del torneo.

Aseguraron además que “a partir de entonces comenzará oficialmente el proceso. También se pospondrá, del tercer al cuarto trimestre de 2024, el nombramiento del anfitrión o anfitriones por parte del Congreso de la FIFA“.

En lo mismo, el Consejo aprobó el reglamento para el inicio de las Clasificatorias de todo el mundo con miras al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Como en el próximo Mundial masculino participarán 48 selecciones, la competición repercutirá como nunca antes en el mundo del fútbol, sobre todo porque más naciones tendrán la posibilidad de acceder al mayor escenario del planeta”, aseguró Gianni Infantino en el escrito.

Cabe recordar que, de momento, son dos las candidaturas oficiales para la organización del torneo 2030: Conmebol con Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que la UEFA y CAF van con España, Portugal y Marruecos.

FIFA Council appoints United States as host of new and expanded FIFA Club World Cup

🗞️👉 https://t.co/nIZl1XwXmd pic.twitter.com/H4zrdsbqu7

— FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2023